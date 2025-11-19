¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤È¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Åö»þÊÒ»×¤¤¤Î·Ý¿Í¤Ë¹ðÇò¡©¡Ö²ÉÌÛ¤Ê´¶¤¸¤¬¡Ä¡×
Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³ºêÀÅÂå¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê48¡Ë¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¡¢»³ºê¤ÎÆ±´ü4¿Í¤Ç¡Öµï¼ò²°ÄÅÅÄ¡×¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¡£
µï¼ò²°¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤¬»³ºê¤Ë¤ª¼à¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»³Î¤¤¬¡ÖÀ¾ß·¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¤ÎËÜÌ¾¡Ë·¯¤¬¡¢¤ª¤·¤º¤Ë¤Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¸µ¡¹¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡×¤È2¿Í¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÅ¹¼ç¤ÎÄÅÅÄ¤â¡ÖÎ¾»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤È±þ¤¸¤¿¤¬¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡ÖÃ¯¤¬Î¾»×¤¤¤ä¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£»³ºê¤Ï¡ÖÎ¾»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡¢¤¦¤½¡©¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¥¿¥¤¥×¡×¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤¬¡ÖÀ¾ß·¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬ÇØ¤Î¹â¤¤»Ò¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤â¡Ö¤½¤¦¤è¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ïÎà¤Î°ã¤¦¥Ç¥«¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë»³ºê¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ïÎà¤¬°ã¤¦¡×¡£¤¹¤ë¤È»³Î¤¤¬¡ÖºÍÇ½¤Ë¤Û¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡×¤È»³ºê¤Î¹¥¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£»³ºê¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ÉÌÛ¤Ê´¶¤¸¤¬¡Ä¡£¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤¬»³ºê¤Ë¡Ö¹ðÇò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡£º£¡¢¤ª¼ò°û¤á¤Ð¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤±¤É¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö±£¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤«¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤´ÈÓ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¾ß··¯¤È¤´ÈÓ¤Ë¤¤¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡Ö¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤¬¥Þ¥¸¥È¡¼¥ó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤«¤é¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¹¥±¤¬¡Ö¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤¿¤Î¡¢²¶¤Î¤³¤È¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢·ë¹½¸«¤Æ¤¿¡×¡£¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤â¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¿¤è¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¡×¡£¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î»³ºê¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤·»ä¤¬¹ðÇò¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Ä¥ª¥Ã¥±¡¼¤ä¡×¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»³Î¤¤¬ÄÅÅÄ¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¤ª¤¢¤¤¤½¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÄÅÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¾ì¤òÂù¤·¤¿¡£