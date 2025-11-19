永野「NHKに出だしたのですみません」 ゆい小池の質問に“回答拒否”「ネットニュースにビビりました」
お笑い芸人の永野（51）が19日、都内で行われた映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の公開記念イベントに登場。同席したモデルでタレントのゆい小池（20）からの質問を“拒否”する一幕があった。
【写真】勇ましい…！ガッツポーズを決めるゆい小池
そろいの赤いバンダナを身につけて姿を見せた2人。スプリングスティーンを詳しく知らないゆい小池が「スプリングスティーンを今の日本のアーティストに例えると誰ですか」と永野に質問した。
永野は「口が滑りそうになったんですけど、昔まんまの人がいたんですよ」と吐露。「それを言うと本当に終わっちゃうんで。ちょっとネットニュースをビビりました」と回答を避けた。
さらに続けて「おととしとは立場が違う。NHKにも出だしのですみません。いろいろ気にしてしまった」と話していた。結局は明確な答えは出せず、「世代の痛みを歌う系の人」「各世代にいるカリスマ」と答えていた。
終盤に披露したネタでは「ごめんね。日本のミュージシャンがいろいろパクって」と叫び、スプリングスティーンに向けて“謝罪”もしていた。
『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、世界中の人々から“ボス”の愛称でリスペクトされ続け、今なお現役のミュージシャンとして熱い音楽を届けているブルース・スプリングスティーンの物語。『ボヘミアン・ラプソディ』の20世紀スタジオが手掛け、「Born in the U.S.A」の前夜、若き日のスプリングスティーンにフォーカスを当てる。
