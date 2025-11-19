ゆい小池「転機の1年」 今年は“ゆいちゃみ”から改名経験「このまま順調に…」
モデルでタレントのゆい小池（20）が19日、都内で行われた映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の公開記念イベントに登場。“ゆいちゃみ”から改名した2025年を「転機の1年」と振り返った。
【写真】勇ましい…！ガッツポーズを決めるゆい小池
ゆい小池は、今年8月に放送されたテレビ朝日系バラエティー『ロンドンハーツ』で、ゆいちゃみから改名することを発表した。司会者から今年1年について質問されると「転機の1年だった。改名して『誰〜』と言われることもある。でも、やりきった」と説明した。
同席したお笑い芸人の永野（51）も「びっくりしたもんね」と相槌を打った。ゆい小池は「今年はあと1ヶ月くらいある。このまま順調に突っ走っていこうと思いまーす」と天真爛漫に話した。
『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、世界中の人々から“ボス”の愛称でリスペクトされ続け、今なお現役のミュージシャンとして熱い音楽を届けているブルース・スプリングスティーンの物語。『ボヘミアン・ラプソディ』の20世紀スタジオが手掛け、「Born in the U.S.A」の前夜、若き日のスプリングスティーンにフォーカスを当てる。
