ゆい小池「彼氏と見ようかな」 堂々の宣言に周囲は驚き「OKなんですか？」
モデルでタレントのゆい小池（20）が19日、都内で行われた映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の公開記念イベントに登場。クリスマスに“彼氏”と映画を見ると宣言し、周囲が驚いた。
【写真】勇ましい…！ガッツポーズを決めるゆい小池
ゆい小池は上下ジーンズのコーディネートで姿を見せた。司会からクリスマスの過ごし方を問われ、「私は彼氏と映画を見ようかな」と堂々と伝えた。
この“宣言”に周囲は驚き。お笑い芸人の永野（51）が「さらっと言うんですね」と笑うと、司会は慌てて「OKなんですか？」と確認。それでもゆい小池は「大丈夫です」とあっけらかんとした様子を見せていた。
『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、世界中の人々から“ボス”の愛称でリスペクトされ続け、今なお現役のミュージシャンとして熱い音楽を届けているブルース・スプリングスティーンの物語。『ボヘミアン・ラプソディ』の20世紀スタジオが手掛け、「Born in the U.S.A」の前夜、若き日のスプリングスティーンにフォーカスを当てる。
