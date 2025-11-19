»³ÅÄ¿¿¼ù¡Ö¶â¡×Î¦¾åÃË»Ò400m¡¡ÆüËÜÀª¤Ç½é¡¢Åìµþ¥Ç¥Õ
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×Âè5Æü¤Î19Æü¡¢Î¦¾åÃË»Ò400m¤Ç»³ÅÄ¿¿¼ù¡Ê28¡Ë¡á¤Ô¤¢¡á¤¬47ÉÃ61¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢Á´¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÀª¤Ç½é¤Î¡Ö¶â¡×¡£Â¼ÅÄÍªÍ´¡ÊÀçÂæÂç¡Ë¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏÉã¤¬ÆüËÜ¿Í¡¢Êì¤¬±Ñ¹ñ¿Í¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÄ°³Ð¾ã³²¤¬È½ÌÀ¡£Åìµþ¡¦Ãæ±û¤í¤¦³Ø¹»¹âÅùÉô¤ÇÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢2017Ç¯¥µ¥à¥¹¥óÂç²ñ¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Î200m¤È400m¥ê¥ì¡¼¤Ç¶â¡¢400m¤Ç¶ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÂç²ñ¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âîµå¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢»³ÅÄ¿ð·Ã¡ÊSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë»³ÅÄË¨¿´¡ÊÅçº¬¡¦ÌÀÀ¿¹â¡ËÁÈ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µµÂôÍýÊæ¡Ê½»Í§ÅÅÀß¡ËÌÚÂ¼°¡Èþ¡ÊHOS¡ËÁÈ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Í·âÃË»Ò¤Î¥é¥¤¥Õ¥ëÉú¼Í¤Ç¡¢84ºÐ¤Î¹â·¬¾¼µª¤ÏÍ½Áª14°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£