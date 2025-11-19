永野、ゆい小池との世代間キャップに驚き「それホリプロ入った年や！」
お笑い芸人の永野（51）とモデルでタレントのゆい小池（20）が19日、都内で行われた映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の公開記念イベントに登場。永野がゆい小池との世代間ギャップに驚きを見せた。
【写真】勇ましい…！ガッツポーズを決めるゆい小池
2人は、そろいの赤いバンダナを身につけて登場。スプリングスティーンを詳しく知らないゆい小池に対し、永野はびっくりした様子を見せた。「生まれた年は」と尋ねると、ゆい小池は「2005年」と答え、「それホリプロに入った年や！」（※現在はグレープカンパニー所属）と反応し、さらに驚き度が増していた。
『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、世界中の人々から“ボス”の愛称でリスペクトされ続け、今なお現役のミュージシャンとして熱い音楽を届けているブルース・スプリングスティーンの物語。『ボヘミアン・ラプソディ』の20世紀スタジオが手掛け、「Born in the U.S.A」の前夜、若き日のスプリングスティーンにフォーカスを当てる。
【写真】勇ましい…！ガッツポーズを決めるゆい小池
2人は、そろいの赤いバンダナを身につけて登場。スプリングスティーンを詳しく知らないゆい小池に対し、永野はびっくりした様子を見せた。「生まれた年は」と尋ねると、ゆい小池は「2005年」と答え、「それホリプロに入った年や！」（※現在はグレープカンパニー所属）と反応し、さらに驚き度が増していた。
『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、世界中の人々から“ボス”の愛称でリスペクトされ続け、今なお現役のミュージシャンとして熱い音楽を届けているブルース・スプリングスティーンの物語。『ボヘミアン・ラプソディ』の20世紀スタジオが手掛け、「Born in the U.S.A」の前夜、若き日のスプリングスティーンにフォーカスを当てる。