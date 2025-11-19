栃木県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「那須塩原市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、栃木県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
回答者からは「天皇陛下御用達の都市でゆったり過ごせたらこの上なく優雅だから」（40代男性／兵庫県）、「空気も綺麗で自然も豊かで穏やかに暮らせそう」（40代女性／神奈川県）、「先日、友人との旅行で行ってきたが、とても緑が多く、澄んだ雰囲気で良かった。車がないと移動が大変なことは少しネックだが、そこさえどうにかできれば住みやすそうだった」（30代女性／千葉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「商業施設や医療機関が充実した都市機能、観光地もあり移住したいです」（50代女性／広島県）、「買い物や通院にも便利そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「美味しい餃子が食べられる」（40代男性／東京都）といった声がありました。
2位：那須塩原市／32票2位は「那須塩原市」でした。温泉地やリゾート地として知られる自然豊かな街で、那須高原を中心とした美しい風景や観光施設が魅力です。別荘地としても人気があり、移住先としても落ち着いた生活を求める人々から支持を集めています。
1位：宇都宮市／163票1位は「宇都宮市」でした。栃木県の県庁所在地である宇都宮市は、新幹線停車駅を有し、都心へのアクセスも便利。餃子の街として知られるグルメ文化や、公園、文化施設も充実しており、住みやすさのバランスが取れた人気の都市です。
