¿ÍÀ¸½éÉñÂæ°§»¢¤¬ÏÃÂê¤ÎºéÌí¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷sakuya____¤è¤ê¡Ë±¦¤ÏÉã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿á±ÛËþ¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿á±ÛËþ¡õ¹­ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¤ÎÄ¹½÷

¡¡Éã¤ËÇÐÍ¥¤Î¿á±ÛËþ(60)¡¢Êì¤Ë½÷Í¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹­ÅÄ¥ì¥ª¥Ê(62)¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤ÎºéÌí(¤µ¤¯¤ä¡¢25)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½éÉñÂæ°§»¢¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡ª¶ÛÄ¥¡ª¡×¡Öº£¤Î½ê¤³¤¦¤¤¤¦´é¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¡¢º£¤Î½ê¤Í¡¢¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÏ¢Â³¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±é±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×(°½Ìî¹ä¼ç±é)¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÁ°¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÙ¤¯¤Æ¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö°½Ìî¹ä¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹·ãË¨¡×¡Ö¤­¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²ÄÇ½À­Èë¤á¤Æ¤ë¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤Î´ã¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÀ¨¤¤·ì¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É½Ð¸½¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹­ÅÄ¤È¿á±Û¤Ï1994Ç¯¤Ë·ëº§¡£2000Ç¯¤ËÌ¼¤ÎºéÌí¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬05Ç¯¤ËÎ¥º§¡¢12Ç¯¤ËÉü±ï¤¹¤ë¤â16Ç¯¤ËºÆ¤ÓÎ¥º§¡£¹­ÅÄ¤Ï18Ç¯¤Ë22ºÐÇ¯²¼¤Î±ÇÁüºî²È¤È·ëº§¤·¤¿¡£