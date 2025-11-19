Éã¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢Êì¤â½÷Í¥¡Ä¡Ö¿ÍÀ¸½éÉñÂæ°§»¢¡ª¡×½÷Í¥¤Îà¶ÛÄ¥á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤·ì¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×
¿á±ÛËþ¡õ¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¤ÎÄ¹½÷
¡¡Éã¤ËÇÐÍ¥¤Î¿á±ÛËþ(60)¡¢Êì¤Ë½÷Í¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê(62)¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤ÎºéÌí(¤µ¤¯¤ä¡¢25)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½éÉñÂæ°§»¢¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¶ÛÄ¥¡ª¡×¡Öº£¤Î½ê¤³¤¦¤¤¤¦´é¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¡¢º£¤Î½ê¤Í¡¢¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÏ¢Â³¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±é±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×(°½Ìî¹ä¼ç±é)¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÁ°¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÙ¤¯¤Æ¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö°½Ìî¹ä¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹·ãË¨¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²ÄÇ½ÀÈë¤á¤Æ¤ë¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤Î´ã¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÀ¨¤¤·ì¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É½Ð¸½¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÅÄ¤È¿á±Û¤Ï1994Ç¯¤Ë·ëº§¡£2000Ç¯¤ËÌ¼¤ÎºéÌí¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬05Ç¯¤ËÎ¥º§¡¢12Ç¯¤ËÉü±ï¤¹¤ë¤â16Ç¯¤ËºÆ¤ÓÎ¥º§¡£¹ÅÄ¤Ï18Ç¯¤Ë22ºÐÇ¯²¼¤Î±ÇÁüºî²È¤È·ëº§¤·¤¿¡£