サッカーワールドカップ欧州予選は、現地時間18日に、グループB、C、E、H、Jの最終節が行われ、新たに5か国が本大会出場を決めました。

グループBは、首位スイスが2位コソボに1-1と引き分けて本大会の切符を獲得。勝ち点14で頭一つ抜け首位を守りました。2位コソボはプレーオフへと回ります。

グループCは、2位スコットランドが首位デンマークとの天王山に臨みました。スコット・マクトミネイ選手のオーバーヘッド弾などで2度リードしながらも、相手に追いつかれる死闘となり、最後は後半アディショナルタイムに2点を加えたスコットランドが、劇的勝利を挙げました。最終節で順位逆転し、1位で本大会出場決定。デンマークは2位に陥落し、プレーオフの戦いに臨みます。

グループEは、首位スペインが2位トルコと対戦。先制しながらも一時は1-2と逆転されますが、後半17分にミケル・オヤルサバルの同点ゴールで引き分け。首位の座を守り本大会出場を決めました。2位トルコがプレーオフへ進みます。

グループHは、首位オーストリアが2位ボスニア・ヘルツェゴビナと勝ち点2差で直接対決。オーストリアは先制を許すものの、後半32分に同点ゴールが生まれ引き分け。首位を堅持しました。2位ボスニア・ヘルツェゴビナは惜しくも1位を逃し、プレーオフに最後の望みをかけます。

残るグループJは、首位ベルギーがリヒテンシュタインに7発快勝で本大会出場決定。2位ウェールズと3位北マケドニアは、共にベルギーと勝ち点2差で激突。ウェールズの攻撃陣が爆発し7ゴールと奮闘。それでもあと一歩及ばず。2位でプレーオフに進むことが決定しました。

【18日の欧州予選結果】＜グループB＞スイス 1-1 コソボスウェーデン 1-1 スロベニア＜グループC＞スコットランド 4-2 デンマークベラルーシ 0-0 ギリシャ＜グループE＞スペイン 2-2 トルコブルガリア 2-1 ジョージア＜グループH＞オーストリア 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナルーマニア 7-1 サンマリノ＜グループJ＞ベルギー 7-0 リヒテンシュタインウェールズ 7-1 北マケドニア