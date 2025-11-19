¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡¡Ö¤ªÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤ó¡×½é¶¦±é¤Ç¡ÖÊªÀ¨¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤¤¤¤¶µ¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê46¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¡ÖÊªÀ¨¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï2005Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞÈæÎãÆî´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢83¿Í¤Î¡È¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½éÅöÁª¤¹¤ë¤âÅöÁªÄ¾¸å¤Î¼º¸À¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£2´üÌÜ¤Î½ÐÇÏ¤ÏÃÇÇ°¤·¡¢1´ü¤ÇÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿¡£10Ç¯¤Ë¤Ï¿·ÅÞ¡Ö¤¿¤Á¤¢¤¬¤ìÆüËÜ¡×¤«¤éÈæÎã¶è¤Ç»²±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬ÍîÁª¡£ ¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê15Ç¯¤Û¤É¤¬¤¿¤Ä¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿ôÇ¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢±é½Ð²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤È½é¶¦±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡ÖÊªÀ¨¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤ó¡ª¤â¤¦´Ý¤«¤Ã¤¿¤é´Ý¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Í³Ñ¤À¤Ã¤¿¤é»Í³Ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¼¸¤é¤ì¡¢¡Öº£¤Ï´Ý¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤ì»°³Ñ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¾å¤Ë»Í³Ñ¤òÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤í¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò¤â¤¦¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¿ùÂ¼¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¶µ¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÄó°Æ·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Äó°Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ÍÀµ²ò¡¢ÉÔÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£»¿À®È¿ÂÐ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡×¤È¶µ¤¨¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿ùÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Þ¤¢¡¢ÄûÀµ¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£