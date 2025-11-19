先月、約１年ぶりに開催された静岡・浜松での囲碁セミナーに参加しました。

会場となったのは、木々に囲まれた静岡県立森林公園「森の家」。このセミナーは宿泊型で、とにかくたくさん指導碁を打つのが特徴です。今回は、伊田篤史王冠、瀬戸大樹八段、西岡正織五段、奥田あや五段、万波奈穂四段、飛田早紀二段、そして私の７人が指導棋士を務めました。

入段当初から参加、はじめはついていくのが精いっぱい

指導碁は５面打ちで、対局が終わるとそこへ次のお客様が入られるというスタイルで、私は２泊３日の間に５０局ほど対局させていただきました！ 入段当初からセミナーに呼んでいただいていますが、最初はその内容の濃さとスピードに圧倒され、目が回るような感じで、ついていくのが精いっぱい！ しかも先輩棋士の方々は、ただ指導碁を打つだけではなく、丁寧な検討やお客様との交流まで大切にされていて、なんてすごいの！！と感銘をうけたことを今でも覚えています。

最後までへこたれず（？）

今回うれしかったのは、この数年で少しは体力がついたのか、最後までへこたれず（？）元気に楽しみながら打てたことです。ここでしかお会いできない常連の方々にもお会いでき、ますます腕を磨かれている姿に元気もいただきました。

宿泊型のセミナーということで、囲碁以外でも楽しみがたくさん。浜松名物のうなぎをはじめ、囲碁ファンの方々と交流を楽しみながら、おいしいお料理をたくさんごちそうになりました。主催者の方々をはじめ、ご参加の皆様に心より感謝申し上げます。次にお会いできる日を楽しみにしております。

棋聖戦ハワイ対局ツアーに同行予定

そして最後にご案内です。

来年１月の棋聖戦第１局はハワイ開催！ 日本からはプレミアムツアーも行われ、私も同行棋士として参加予定です。ツアーは、囲碁もハワイも存分に楽しめる特別なプログラムとなっています。興味のある方はぜひご検討ください！

