これからの予定【経済指標】
【英国】
消費者物価指数（CPI）（10月）16:00
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 3.5% 前回 3.8%（前年比)
予想 3.4% 前回 3.5%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（10月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 4.2% 前回 4.5%（前年比)
予想 4.2% 前回 4.4%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（10月）16:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（仕入・前月比)
予想 0.6% 前回 0.8%（仕入・前年比)
予想 0.0% 前回 0.0%（出荷・前月比)
予想 3.3% 前回 3.4%（出荷・前年比)
【インドネシア】
インドネシア銀行7日物リバースレポ（11月）16:20
予想 4.75% 前回 4.75%（政策金利)
【南アフリカ】
消費者物価指数（10月）17:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.6% 前回 3.4%（前年比)
小売売上高（9月）20:00
予想 2.9% 前回 2.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（9月）18:00
予想 N/A 前回 119.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（10月）19:00
予想 2.1% 前回 2.2%（2.1%から修正）（前年比)
予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/08 - 11/14）21:00
予想 N/A 前回 0.6%（前週比)
貿易収支（8月）22:30
予想 -600.0億ドル 前回 -783.0億ドル（貿易収支)
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
