これからの予定【発言・イベント】
20日
0:00 ミランFRB理事、金融規制の枠組みについて講演（質疑応答あり）
0:30 米週間石油在庫統計
2:45 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ヴィンセント加中銀副総裁、経済会議出席
3:00 米20年債入札（160億ドル）
4:00 米FOMC議事録（10月28日-29日開催分）
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
6:20 エヌビディア四半期決算
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
0:00 ミランFRB理事、金融規制の枠組みについて講演（質疑応答あり）
0:30 米週間石油在庫統計
2:45 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ヴィンセント加中銀副総裁、経済会議出席
3:00 米20年債入札（160億ドル）
4:00 米FOMC議事録（10月28日-29日開催分）
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
6:20 エヌビディア四半期決算
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。