テクニカルポイント 豪ドル/ドル、保ち合い相場の様相呈する ２００日線が下値ポイント テクニカルポイント 豪ドル/ドル、保ち合い相場の様相呈する ２００日線が下値ポイント

0.6582 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6578 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6561 一目均衡表・雲（上限）

0.6553 一目均衡表・雲（下限）

0.6537 100日移動平均

0.6531 一目均衡表・基準線

0.6523 21日移動平均

0.6523 一目均衡表・転換線

0.6513 10日移動平均

0.6483 現値

0.6464 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6459 200日移動平均

0.6448 エンベロープ1%下限（10日間）



豪ドル/ドルは０．６４５０付近から０．６６００付近を軸としたレンジで保ち合い相場を形成している。下値メドは２００日線０．６４５７がサポート水準として機能している。上値メドとしては、一目均衡表の雲上限が０．６５６１レベルに位置している。ただ、雲は近々、ネジレを発生する予定となっており、発生後は０．６５台後半に雲上限が下がる。心理的水準０．６６００が上値メドになってくるだろう。ＲＳＩ（１４日）は４２．９と、やや売りバイアスが優勢。

