「ヌン活」という言葉が流行って数年経つが、いま、ホテルのアフタヌーンティー（以下、アフヌン）では多様化がさらに進み、とくに男性客が増加傾向にあるという。

＊＊＊

【写真】能舞台を眺める白木のカウンターで、重要文化財の蔵の中で、真冬のプールで…？各所で楽しめるアフヌンがいまスゴイ！

そもそもヌン活とは、午後のひと時に、紅茶とともにスイーツや軽食を楽しむ英国発祥の食文化であるアフヌンを、ホテルなどで楽しむ活動のこと。コロナ禍以降、密を避けながら食事ができることなどから人気が広がった。そんなアフヌン界隈では、最近、ちょっとした進化が起きている。

「アフヌンというと、“スイーツしかない”というイメージを持つ方が多いんですが、しょっぱい系の軽食である“セイボリー”の比率が多いところが増えているんです」

肉料理やお酒も楽しめる、遅めのアフヌン「イブニングハイティ―」（ホテル椿山荘東京）

そう話すのは、１日に３〜４軒のアフヌン巡りを週に２日行うスイーツライターの佐藤ひと美さん。この傾向により、昨今では男性客の姿を見かけることも増えたという。

「特に男性客が多いのが、赤坂にあるANAインターコンチネンタルホテル東京です。このホテルでは、ラウンジのほかに、ステーキハウスと中国料理店でもお店独自のアフヌンを提供しているのですが、どちらもガッツリした“食事”系メニューも堪能できる。そのためか、商談や会議といったビジネス利用をする男性グループもよく見かけますね」（佐藤さん、以下同）

近年のアフヌンは和洋中選べ、しかも食事もしっかり楽しめるとあって、ビジネスパーソンの姿も珍しくないそう。

ホテルの魅力を圧倒的コスパで

アフヌンの魅力の一つは、時間内なら好きなだけお茶やコーヒーを飲んで寛げること。これは、「費用対効果が高い」と感じさせるポイントだ。

「高級ホテルのラウンジでコーヒーを頼めば、今どきは1杯1,000円〜2,000円はザラ。2時間過ごすとなれば、1杯で収まらないこともあります。それがアフヌンなら軽食やスイーツもついて６〜7,000円くらいから楽しめるので、断然、お得感があります」

前出のANAインターコンチネンタルホテル東京『ブリュワーズ コーヒー＆バー』で開催中のフレグランスメゾンとコラボした「フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ」は、6830円（税・サ込）という価格で、豪華なアフヌン一式と絶品のスイーツの食べ放題が楽しめる。グルメかつグルマンな甘党男子には嬉しいポイントだ。

「スイーツブッフェ付きアフタヌーンティーをお目当てに、テーマが変わるたび来店してくださる男性グループも。あとはご夫婦、カップルでいらっしゃる男性も多いです。ホテル内の中国料理『花梨』のウエッジウッドとのコラボ企画も人気です」（ANAインターコンチネンタルホテル東京広報）

ビジネスの場、グルメ仲間との利用もさることながら、愛するパートナーとのご褒美タイムとしても使い勝手は最高だろう。比較的お得な価格設定のランチと比べても、一般的にメインディッシュが1品のランチメニューに対して、小さいけれど品数と種類の多いアフヌンでは満足感が違ってくる。

アルコール提供も

さらに意外なことに、アフヌンのドリンクは、紅茶やコーヒーだけではない。ホテルならではの強みとして、ワインやシャンパンなどのアルコールを提供するプランも登場している。

「フリーフロー（飲み放題）のプランを展開するホテルもありますし、現在は終了していますが、ホテル椿山荘東京（文京区）の料亭『錦水』が日本酒の『久保田』とコラボするなど、和の要素を取り入れた日本酒とのペアリングも注目を集めました」（前出・佐藤さん、以下同）

また同じくホテル椿山荘東京のロビーラウンジ『ル・ジャルダン』の“アフタヌーンティーより少し遅い時間”に始まる「イブニングハイティ―」などは、これからの時期、かなりお得となるそう。

「1月まで開催しているムーミンコラボ『Tales of Moominland Midwinter〜「ムーミン」の世界に出会う冬のTea party〜』のイブニングハイティ―は、特にアフヌン初心者の男性にオススメです。18時からのスタートで、夜の庭園と雲海を眺めつつ、まずはグラスシャンパン、3段スタンドのオードブル、厚切りのローストビーフにデザート、最後のコーヒーまたは紅茶は（同じ種類であれば）19時半まで飲み放題。本当にお得なプランです」

グラスシャンパンだけで1杯2,550円、メインの肉料理もボリューミー。これでWEB予約なら1人9,000円（電話は10,000円。いずれも税込み、サービス税別途）とは破格だろう。

何度も訪れたくなる「仕掛け」

アフヌン利用のファン、リピーターが増えるにつれ、ホテル側も新しいテーマや企画を絶えず打ち出している。

「かつては、四季の旬の素材をテーマに３〜４カ月ごとのスパンで楽しめましたが、今はバレンタイン、ハロウィン、クリスマスなど、ホテルによっては１か月ごとにテーマを変えて提供しているところもあります。これは、お客様を飽きさせないためのホテル側の大きな努力です」

「アート」や「老舗ブランド」、「人気キャラクター」などとのさまざまな異業種コラボ企画も増加しており、東京国立博物館とコラボしたメズム東京、オートグラフ コレクションの『東博〜テイストofアーカイブ〜』も話題になった。

「これらの企画は、美術館や博物館にいく感覚で訪れたり、ブランドやキャラの世界観を体験したりできるため、男性やおひとりさまも気兼ねなく楽しめる新しい切り口となっています」

“実はアフタヌーンティーに行ってみたかった”と憧れる男性客らの「入り口」としても需要がありそうだ。

各地の魅力を凝縮

首都圏だけでなく、地方のホテルも積極的にアフヌンを推進している。その特徴は、地域の特色や非日常的な体験を組み合わせている点にある。

「たとえば京都では、料亭で味わえる“和のアフヌン体験”が漫喫できるホテルなどがあったり、沖縄ではプールサイドで楽しめるアフヌンも。その土地ならでは、そのホテルじゃないとできない特別な時間だと思います」

京都「バンヤンツリー東山」では、割烹料理「りょうぜん」のカウンター席で楽しむ「カウンター越しの秋のスイーツ会席アフタヌーンティー」が開催中。また「星のや沖縄」（読谷村）の「琥珀香るアフタヌーンティー」（12月12日より開催）では、冬なのに加温式プールでリラックスしつつ味わえるアフヌンという非日常体験が味わえる。また岡山・倉敷の「倉敷アフタヌーンティー」のように、町おこしの一環としてイベントを打つ自治体も。

ホテル側にとってアフヌンは、“ロイヤルカスタマー”を育成するための「玄関口」になっているという。

「ロイヤルカスタマーとは企業に信頼や愛着を持って継続的に利用してくれる顧客のこと。アフヌンを入り口にしてホテルやその土地の魅力にハマり、ディナーや宿泊につながるケースはとても多いんです」

また、SNS時代において、アフヌンは効率的なプロモーションツールとしても機能している。

「お客様自身がSNSに投稿する際に、コース料理と違い、スイーツや軽食が一度に提供されるアフヌンは、映える“一枚絵”の写真が撮りやすく、ホテルの魅力を凝縮してPRしてもらいやすい。企業としては、お金をかけずにSNSで自主的に宣伝してもらえるので、短期スパンで展開するメリットは大きいと思います」

気になる料金だが、昨今の物価高に伴い、こちらも値上がり傾向にある。

「相場はだいたい6〜7000円から1万円台前半といったところです。ホテルによっては、専用の予約フォームからの申し込みで、割引が受けられるところもあるので、思ったより割安で楽しむこともできるんですよ」

さまざまなホテルで多様な進化を遂げるアフヌンは、もはや女性だけのものではない。ビジネスや趣味、そして自分へのご褒美として、その多様な魅力を楽しむ「ヌン活」は、今後もさらに広がりを見せそうだ。

取材・文／荒木睦美

デイリー新潮編集部