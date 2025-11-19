◇明治神宮大会大学の部決勝 青山学院大4―0立命大（2025年11月19日 神宮）

大学の部は決勝が行われ、青山学院大（東都大学）が立命大（関西5連盟第2）を4―0で破り、07、08年東洋大以来、史上6校目の連覇を果たした。

中日からドラフト1位指名を受けた最速152キロ右腕・中西は、初回から2回にかけて4者連続三振の好発進。来秋ドラフト1位候補の捕手・渡部に向かって、キレのある球を投げ込んだ。

4回2死から死球でこの試合初めての走者を背負うが、慌てずに後続を打ち取った。5回まで無安打8奪三振の好投だった。

すると6回、1死二、三塁で渡部が、立命大先発左腕の遠藤から、内角低めのスライダーを左翼越えとなる先制3ラン。マウンドの遠藤が思わず笑ってしまうほど強烈な一発を放ち、女房役としてバットで中西を盛り立てた。

7回にも打線が立命大の好投手・有馬から1点を奪い、点差を広げると中西もマウンドで躍動した。7回2死から立命大4番・星野に初安打を許して、無安打無得点試合は消えたが、続く角井を空振り三振にしとめた。

その後も立命大の前に立ちふさがり、9回は3者連続三振で17奪三振。2安打無失点の完投で連覇を引き寄せた。

優勝インタビューで安藤寧則監督は涙をこらえ切れず「春の選手権で…負けた悔しさがあって…。負けた後、すぐに寮に帰って、全体で話した後に部屋にキャプテンの藤原を呼んで、お互いに悔しすぎて…2人で涙した。その悔しさをもとに、ここまでやり切ってくれて、学生たちに感謝です」と涙声で語った。また、藤原主将も涙をこらえながら「最後、良い形で終われてよかった。“自己中集団”と言ってきましたが、その一人一人が成長してくれた」とナインを称えていた。