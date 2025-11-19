ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。バンドを始めたきっかけを話した。

千葉・木更津市出身で、少年時代は゛ツッパリ゛に囲まれて過ごしていたという。「中学校1年の時に空前のバンドブームが起きまして」と当時のブームに乗ったことを明かした。「駅の近くにあるレコード屋さんで、たまたま目があった、オタクじゃないけど、マニアックなことが好きな人たちとこっそりバンドを組んで」と話した。

高校2年の時に「先輩も同級生も、街からヤンキーがみんないなくなったんですよ。゛施設゛に゛留学゛というか…」とできごとを示唆。そして「高校生の最後だけ、急にタテもヨコも全部いなくなったから、バンドマンみたいなことを始めたんですよ」と本格的に取り組み始めた。

「高校2年生の途中から高校3年生の卒業までの間だけ頑張って。街から怖い人が誰もいなくなったので。前、怒られていたんですよ、そういうの（バンド）をやると。『おまえ、チャラチャラしやがって』って。なので、やった自由だ！って」と振り返った。

「今みると死にたくなるほどダサいんですけど」という綾小路に、猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品は「いやいやいやいや、青春ですよ、それ」と話した。