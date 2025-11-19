ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。代表曲の「One Night Carnival」がヒットした当時のことを話した。

「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのの「『One Night Carnival』でいくら稼いだ？」という質問に答えた。

「2003年くらいまでは納税番付みたいなのが芸能ニュースに載ったんですよ。推定いくら、見たいなのが出ていて…」。猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品が「載ったんですね？」と聞くと、「こいつもこんな感じだよ、みたいな枠で載せられたんですよ。推定納税額が何千万とか」と話した。

「なんかしなきゃいけないと思って、慌てて車を買ったりとかしたんですけど。1回そういうことをすると、飽きるっていうか。あのころは、やってみたかったことを、いろいろやった気がします」と当時を振り返った。

「雑誌に載っているおしゃれな海外のホテルに泊まってみるとか。ファーストクラスに乗ってみようとか…」。その結果「全部使いました。なんで貯金とかしておかなかったんだろうってくらい」。そして「みんなと遊びたかったんで、みんなにごちそうしたかったし。そんなことばっかりやっていた気がします」と話した。