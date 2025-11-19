プロ野球・西武は19日、成田晴風投手、シンクレア投手、ラマル選手の3選手を「ジャパンウィンターリーグ」に派遣することを発表しました。

成田投手は2023年ドラフト4位で弘前工高から入団した2年目右腕。同じく派遣されるシンクレア投手は、2023年ドラフトの育成1位で四国ILplus・徳島から入団した2年目左腕です。またラマル選手は今季ルーキーイヤーを過ごした19歳外野手。大阪桐蔭高から育成3位で入団となりました。いずれも1軍の出場経験はありません。

▽以下、選手コメント

【成田投手】

変化球は十人十色だと思うので、いろいろな選手が集まるいい機会として積極的に教えてもらいたいと思いますし、トレーニング方法についても学びたいと思っています。この冬はウエイトにも力を入れたいと思っているので、パワーとスキルの両方がレベルアップできたらいいなと思います。

【シンクレア投手】

このウィンターリーグ期間中は来季、チームに貢献できる投手になることを意識して取り組んでいきたいと思っています。打者が嫌がる球の習得をし、春季キャンプからしっかりアピールして、チームの戦力になることが目標です。

【ラマル選手】さまざまな地域から、多くの選手が集まる場なので、視野を広く観察して良いところを自分のものにできるようにしたいですし、課題を克服しながら新しい自分に出会えたらいいなと思います。終わったときに周りから成長したと思われるように頑張ります。