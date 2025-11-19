キュラソーがW杯初出場!! パナマ&ハイチも本大会行きが決定:W杯北中米カリブ海予選
北中米W杯の北中米カリブ海予選が18日に各地で行われた。
グループAでは前節終了時で首位のスリナム代表がグアテマラ代表に1-3の敗戦。同勝ち点で並んでいた2位のパナマ代表がエルサルバド代表を3-0で下して逆転で首位に立ち、2大会ぶり2度目のW杯本大会出場を決めた。
グループBでは首位のキュラソー代表と勝ち点1差で追う2位のジャマイカ代表が直接対決。試合は0-0のドローに終わり、キュラソー代表のW杯初出場が決まった。
グループCでは首位に立つホンジュラス代表がコスタリカ代表と0-0の引き分け。同勝ち点で2位のハイチ代表がニカラグアから2-0の完封勝利を収めて首位に浮上し、13大会ぶり2回目の本大会行きを決めた。
なお、2位の上位2チームとなったスリナムとジャマイカは大陸間プレーオフに進出する。
以下、試合結果&順位表
[グループA]
1.☆パナマ(12)+5
2.★スリナム(9)+3
3.グアテマラ(8)+1
4.エルサルバドル(3)-9
第6節
(2025年11月18日)
グアテマラ 3-1 スリナム
パナマ 3-0 エルサルバドル
[グループB]
1.☆キュラソー(12)+10
2.★ジャマイカ(11)+8
3.トリニダード・トバゴ(9)+2
4.バミューダ諸島(0)-20
第6節
(2025年11月18日)
ジャマイカ 0-0 キュラソー
トリニダード・トバゴ 2-1 バミューダ諸島
[グループC]
1.☆ハイチ(11)+3
2.ホンジュラス(9)+3
3.コスタリカ(7)+2
4.ニカラグア(4)-8
第6節
(2025年11月18日)
コスタリカ 0-0 ホンジュラス
ハイチ 2-0 ニカラグア
