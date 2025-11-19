19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数570、値下がり銘柄数818と、値下がりが優勢だった。



個別ではアサカ理研<5724>が一時ストップ高と値を飛ばした。ナカノフドー建設<1827>、Ｊ－ＭＡＸ<3422>、ＣＬホールディングス<4286>、アール・エス・シー<4664>、ミクロン精密<6159>など16銘柄は年初来高値を更新。メタプラネット<3350>、フィル・カンパニー<3267>、アトラグループ<6029>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、ＳＤＳホールディングス<1711>は値上がり率上位に買われた。



一方、福留ハム<2291>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ぐるなび<2440>、出前館<2484>、イメージ ワン<2667>など22銘柄が年初来安値を更新。トレードワークス<3997>、安永<7271>、テクノマセマティカル<3787>、アドバネクス<5998>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>は値下がり率上位に売られた。



