ETF売買代金ランキング＝19日大引け
19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 190452 -16.7 40390
２. <1357> 日経Ｄインバ 31693 -17.2 6349
３. <1360> 日経ベア２ 23443 28.8 156.0
４. <1321> 野村日経平均 17857 -31.5 50440
５. <1458> 楽天Ｗブル 16881 0.8 47810
６. <1579> 日経ブル２ 15641 -4.7 434.4
７. <1540> 純金信託 12988 -7.0 19515
８. <2644> ＧＸ半導日株 5791 23.0 2289
９. <1306> 野村東証指数 5685 -31.1 3405.0
10. <1568> ＴＰＸブル 5277 -23.9 650.9
11. <1459> 楽天Ｗベア 3590 1.2 256
12. <1329> ｉＳ日経 2618 -54.2 5057
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2296 -23.7 61990
14. <1655> ｉＳ米国株 2185 -8.0 741.3
15. <1545> 野村ナスＨ無 2038 16.5 38340
16. <2036> 金先物Ｗブル 1951 -31.4 159450
17. <1542> 純銀信託 1870 -2.6 23290
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1849 -16.6 752.0
19. <200A> 野村日半導 1768 38.8 2162
20. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1733 41.9 55940
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1693 19.8 336.2
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1675 -60.3 50290
23. <1330> 上場日経平均 1579 -51.8 50510
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1535 -13.4 2134.5
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1349 -23.6 2301
26. <1326> ＳＰＤＲ 1248 -9.3 58460
27. <314A> ｉＳゴールド 1133 -44.4 301.6
28. <1615> 野村東証銀行 1110 19.6 473.2
29. <1489> 日経高配５０ 1082 -30.1 2651
30. <1328> 野村金連動 1071 -47.8 15150
31. <1358> 上場日経２倍 1011 -45.1 76300
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1009 23.3 159
33. <1308> 上場東証指数 989 -80.0 3366
34. <1580> 日経ベア 905 36.1 1152.0
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 900 52.5 1104
36. <1571> 日経インバ 849 -50.6 433
37. <1346> ＭＸ２２５ 808 -41.8 50590
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 784 8.6 11465
39. <2244> ＧＸＵテック 783 -42.2 2978
40. <354A> ｉＦ高配５０ 695 2795.8 2510
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ 690 23.4 50160
42. <1456> ｉＦ日経ベ 650 79.1 1843
43. <2631> ＭＸナスダク 623 -10.2 27245
44. <2038> 原油先Ｗブル 542 143.0 1514
45. <2559> ＭＸ全世界株 541 -20.7 24940
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 529 -44.8 3439.0
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 527 8.7 29610
48. <1671> ＷＴＩ原油 520 47.7 3070
49. <1356> ＴＰＸベア２ 479 -4.0 189.9
50. <2516> 東証グロース 472 -23.3 532.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
