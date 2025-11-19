　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　190452　　 -16.7　　　 40390
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 31693　　 -17.2　　　　6349
３. <1360> 日経ベア２　　　 23443　　　28.8　　　 156.0
４. <1321> 野村日経平均　　 17857　　 -31.5　　　 50440
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16881　　　 0.8　　　 47810
６. <1579> 日経ブル２　　　 15641　　　-4.7　　　 434.4
７. <1540> 純金信託　　　　 12988　　　-7.0　　　 19515
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　5791　　　23.0　　　　2289
９. <1306> 野村東証指数　　　5685　　 -31.1　　　3405.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　5277　　 -23.9　　　 650.9
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3590　　　 1.2　　　　 256
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2618　　 -54.2　　　　5057
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2296　　 -23.7　　　 61990
14. <1655> ｉＳ米国株　　　　2185　　　-8.0　　　 741.3
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　2038　　　16.5　　　 38340
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　1951　　 -31.4　　　159450
17. <1542> 純銀信託　　　　　1870　　　-2.6　　　 23290
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1849　　 -16.6　　　 752.0
19. <200A> 野村日半導　　　　1768　　　38.8　　　　2162
20. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1733　　　41.9　　　 55940
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1693　　　19.8　　　 336.2
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1675　　 -60.3　　　 50290
23. <1330> 上場日経平均　　　1579　　 -51.8　　　 50510
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1535　　 -13.4　　　2134.5
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1349　　 -23.6　　　　2301
26. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1248　　　-9.3　　　 58460
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1133　　 -44.4　　　 301.6
28. <1615> 野村東証銀行　　　1110　　　19.6　　　 473.2
29. <1489> 日経高配５０　　　1082　　 -30.1　　　　2651
30. <1328> 野村金連動　　　　1071　　 -47.8　　　 15150
31. <1358> 上場日経２倍　　　1011　　 -45.1　　　 76300
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1009　　　23.3　　　　 159
33. <1308> 上場東証指数　　　 989　　 -80.0　　　　3366
34. <1580> 日経ベア　　　　　 905　　　36.1　　　1152.0
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 900　　　52.5　　　　1104
36. <1571> 日経インバ　　　　 849　　 -50.6　　　　 433
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 808　　 -41.8　　　 50590
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 784　　　 8.6　　　 11465
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 783　　 -42.2　　　　2978
40. <354A> ｉＦ高配５０　　　 695　　2795.8　　　　2510
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 690　　　23.4　　　 50160
42. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 650　　　79.1　　　　1843
43. <2631> ＭＸナスダク　　　 623　　 -10.2　　　 27245
44. <2038> 原油先Ｗブル　　　 542　　 143.0　　　　1514
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 541　　 -20.7　　　 24940
46. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 529　　 -44.8　　　3439.0
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 527　　　 8.7　　　 29610
48. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 520　　　47.7　　　　3070
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 479　　　-4.0　　　 189.9
50. <2516> 東証グロース　　　 472　　 -23.3　　　 532.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース