市川團十郎ファミリー密着番組でぼたんちゃん・勸玄くんが仲良し姿披露…SNSで相次いだ麻央さんに思い寄せる声

11月18日放送の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（テレビ朝日系）は2時間スペシャルだった。

出演したのは歌舞伎俳優の市川團十郎、長女の四代目市川ぼたん（麗禾）、長男の八代目市川新之助（勸玄）の親子3人。司会の小泉孝太郎が、小泉家との縁など、数々のエピソードを披露した。

「一家と小泉さんの対談は焼肉店でおこなわれました。14歳になったぼたんさんが肉を焼き、それを12歳の新之助さんのお皿に盛り付けてあげるなど、姉弟の仲の良さが画面から伝わってきました。スタジオでVTRを観ていた高嶋ちさ子さんも、『お姉さんになったね』と涙目になっていました。

番組内で團十郎さんが『徹子の部屋』に出演したときの懐かしい映像が流れると、お子さん2人は食い入るように見ていました。また、團十郎さんの小さい頃の舞台映像を、新之助さんが熱心に観ていたことが印象的でした」（芸能記者）

その後、親子は遊園地の「よみうりランド」でゴーカートに乗るなどして楽しんだが、やはり多くの視聴者は、「小林麻央さんがいない寂しさ」を感じたようである。

「麻央さんは2017年に34歳の若さで亡くなりました。フリーアナウンサーから梨園の妻になり、しっかりと海老蔵さん（当時）を支える姿が歌舞伎界でも話題になりました。

2014年3月に麗禾さんが『芝居前三升麗賑』で初お目見得、2015年11月には勸玄さんが『江戸花成田面影』で初お目見得をし、麻央さんはその晴れ舞台をしっかり見守りました」（前出・芸能記者）

Xにも

《プラチナファミリーで号泣だよ 麻央ちゃんも見てるかな》

《小林麻央さんの忘れがたみ。ちゃんと育ってこられたんだなぁ。感無量》

《團十郎さんは本当にいいお父さんだなぁ。胸熱すぎる。麻央さんも横にいたらなぁ…》

などのポストが寄せられていた。

ぼたんは「堀越麗禾」の本名で俳優としても活躍。『ブラックペアン シーズン2』（TBS系・2024年）、『キャスター』（TBS系・2025年）に出演し、最近は「アナウンサー」の仕事にも興味を持ったという。麻央さんはきっと、喜んでいることだろう。