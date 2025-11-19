乃木坂46久保史緒里、卒業記念で「萩の月」コラボパッケージ発売 ソロ曲を使用した新CMも放送決定
仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する、株式会社 菓匠三全は、26・27日に開催される『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』に合わせ「乃木坂46 久保史緒里の 宮城・仙台 旅しおり」メモリアル企画を実施することを発表した。
【画像】「萩の月」久保史緒里卒業コンサート記念メモリアルパッケージ
『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』の会場、横浜アリーナでは、「乃木坂46 久保史緒里の宮城・仙台 旅しおり」萩の月メモリアルパッケージを販売。外箱・小箱の両面には「宮城・仙台 旅しおり」でめぐった名所で撮影した画像を使用している。
また、JR新横浜駅にて、21日〜27日の期間で「宮城・仙台 旅しおり」でめぐった名所で撮影した画像を使用したメモリアル広告を展開する。
さらに、久保のソロ曲「夢の匂い」（40thシングル「ビリヤニ」収録）をCM楽曲としたメモリアルCMを制作。2017年から、宮城のさまざまな自然や名所をめぐり、地元の人々と触れ合うなかで、その魅力を伝えてきた「乃木坂46 久保史緒里の 宮城・仙台 旅しおり」。地元に対する久保の想いを語った新CMは、あす20日8時より「宮城・仙台 旅しおり」公式YouTubeにて公開、また同日より宮城地区の地上波テレビにて放送を開始する。
