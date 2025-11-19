ETF売買動向＝19日大引け、全銘柄の合計売買代金3918億円 ETF売買動向＝19日大引け、全銘柄の合計売買代金3918億円

19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.7％減の3918億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.7％減の3131億円だった。



個別ではインデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> 、上場インデックスファンド新興国債券 <1566> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ｉシェアーズ 米国債０－３ヶ月 ＥＴＦ <2012> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> が新高値。野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０ <461A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が10.09％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.11％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.14％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が3.34％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が3.13％高と大幅な上昇。



日経平均株価が165円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1904億5200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1567億8300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が316億9300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が234億4300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が178億5700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が168億8100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が156億4100万円の売買代金となった。



