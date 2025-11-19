19日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、1月に開催するホームゲームにおいて「新春お年玉企画」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

対象となるのは1月10日（土）、11日（日）にパナソニックアリーナで行われる第10節ヴォレアス北海道戦と、1月17日（土）、18日（日）にAsueアリーナ大阪で行われる第11節VC長野トライデンツ戦、そして1月24日（土）、25日（日）にAsueアリーナ大阪で行われる第12節ウルフドッグス名古屋戦の合計6試合。

今回の企画では、第10節は試合当日に座席が決まる有料ファンクラブ会員限定企画「パピネスチケット」の販売が、第11節ではすでにファンクラブに入会しているが一度もホームゲームを観戦したことがない人を対象に、2日間合計で2,000名が無料で観戦できる「ファンクラブ無料招待キャンペーン」が、そして本企画の最終となる第12節は大阪府に在住の人を対象に特別価格でチケットを販売する「大阪府民割引チケット」が実施予定となっている。

また、6試合すべてを対象に会場の3階席小中高生のチケットが無料になるキャンペーンも実施される予定となっており、多くの人が楽しめる豪華な企画となっている。