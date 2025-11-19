K―POPの女性5人組「LE SSERAFIM」が18、19日の両日、初の単独東京ドーム公演を開催している。19日の開演前にはフォト・ムービーコールを行い、前日18日公演の感想などを語った。

以下、一問一答。

――東京ドーム公演初日を終えていかがですか。

KIM CHAEWON「本当に私たちがずっと前から夢に見てきた東京ドームでの単独公演を行うことができて本当にうれしいなと思いました。緊張感、そして責任感を持って臨みました。訪れてくださったたくさんのFEARNOT（ピオナ、ファンの総称）の皆さんがとても幸せそうに楽しんでくださったので、いい思い出ができました」

――最新シングル「SPAGHETTI」の同名タイトル曲の初披露はいかがでしたか。

SAKURA「東京ドームという大きなステージで初披露することができて、少し緊張もありました。でもファンの皆さんが掛け声を完璧に覚えてきてくださって、とっても楽しい披露になりました」

――また、「Kawaii （Prod. Gen Hoshino）」も初披露でした。

HUH YUNJIN「特別ゲストとしてサンリオのクロミとマイメロディが来てくれました。とても幸せな時間になるように一生懸命準備してきたステージでした。FEARNOTの皆さがとても楽しんでくださったようなので、またいい思い出が1つできました」

――来月28日には音楽祭「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に出演されますね。

KAZUHA「世界中のいろんな場所を回りながら、観客の皆さんと一緒にステージを作ることの楽しさを学んだように思います。私たちらしくワールドツアーの経験も生かしながら、皆さんと一緒に楽しめるようなステージを作りたい」

――今年の振り返りと来年への抱負を。

HONG EUNCHAE「今年は初めてのワールドツアーを行い、多くのファンの皆さんにお会いすることができましたし、またいろいろな経験を通して成長することができたなと思います。この経験を生かして来年もさらに成長し、皆さんにいい音楽パフォーマンスをお届けできるように頑張りたいです」