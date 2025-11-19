¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡Ç°´ê¤ÎÀäÉÊ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´®Ç½¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡¡¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é¡¢Ìë¤´ÈÓ¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¶õ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖMUNCH'S BURGER SHACK¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¹Ô¤³¤¦¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤Áá¿ôÇ¯¡Ä¤è¤¦¤ä¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Ù¡¼¥³¥ó¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼(Â¿Ê¬)¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¥Æ¥£¤¬2ËçÆþ¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¤¬£²Ëç¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¡Á¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é¡¢Ìë¤´ÈÓ¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¶õ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£ÆÃ¤ËÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÆù¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¾Æ¤Êý¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤ë¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¡¢ÌÚÀ½¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÈÃÈ¿§·Ï¤Î¾ÈÌÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áë¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¼«Á³¸÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢²«¶â¿§¤ËÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¥Ý¥Æ¥È¤ä¡ÖREVISION IPA¡×¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÍèÅ¹»þ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖEPARK¤Ç½çÈÖÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüÍËÆü¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö½çÈÖÂÔ¤Á¤·¤Æ30Ê¬¤Û¤É¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¿Íµ¤Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö°ÊÁ°¥é¥ó¥Á¤ÇÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÂçº®»¨¤ÇÄü¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤¤¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Å¤é¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
