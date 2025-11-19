　ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭの（左から）ＨＵＨ　ＹＵＮＪＩＮ、ＫＩＭ　ＣＨＡＥＷＯＮ、ＫＡＺＵＨＡ、ＳＡＫＵＲＡ、ＨＯＮＧ　ＥＵＮＣＨＡＥ（撮影・堀内翔）

写真拡大

　女性５人組グループ・ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭが１８日に初東京ドーム公演「２０２５　ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ　ＴＯＵＲ　’ＥＡＳＹ　ＣＲＡＺＹ　ＨＯＴ’　ＥＮＣＯＲＥ　ＩＮ　ＴＯＫＹＯ　ＤＯＭＥ」の初日を迎え、公演二日目となる１９日に同所でメディア向けの取材会を開催。ブラック衣装で抜群のスタイルを発揮し、東京ドーム公演の手応えを語った。

　東京ドームのステージを初体験し、ＫＩＭ　ＣＨＡＥＷＯＮ（２５）は「私たちがずっと夢見てきた東京ドームで、単独公演ができて嬉しかった。緊張感や責任感を持って臨んだ。たくさんのＦＥＡＲＮＯＴが幸せそうに楽しんでくれたので、良い思い出になりました。二日目も完璧な公演にしたい」とはにかんだ。

　１８日公演で１０月２４日リリースの新曲「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ　（ｆｅａｔ．　ｊ−ｈｏｐｅ　ｏｆ　ＢＴＳ）」を日本初披露したばかり。ＫＡＺＵＨＡ（２２）は「緊張がありながら披露したけど、ファンの皆さんがかけ声が完璧だった」と感激。

今夏にリリースした「Ｋａｗａｉｉ（Ｐｒｏｄ．Ｇｅｎ　Ｈｏｓｈｉｎｏ）も初披露し、ＨＵＨ　ＹＵＮＪＩＮ（２４）は「特別ゲストとしてクロミとマイメロディが来てくれた」と笑顔を見せた。

　１２月２８日に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されるフェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ　ＪＡＰＡＮ　２５／２６」に出演する予定で、ＫＡＺＵＨＡ（２２）は「世界中の色んな場所で公演しながら、観客の皆さんとステージを作る楽しさを学んだ。皆さんと楽しめるようなステージを作ります」と気合十分。来年に向けて、ＨＯＮＧ　ＥＵＮＣＨＡＥ（１９）は「今年は初めてのワールドツアーで、多くの皆さんにお会いして色んな経験を通して成長できた。この経験を生かし、２６年もさらに良い音楽をお届けできるようにしたい」と語った。