女性５人組グループ・ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭが１８日に初東京ドーム公演「２０２５ ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ＴＯＵＲ ’ＥＡＳＹ ＣＲＡＺＹ ＨＯＴ’ ＥＮＣＯＲＥ ＩＮ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」の初日を迎え、公演二日目となる１９日に同所でメディア向けの取材会を開催。ブラック衣装で抜群のスタイルを発揮し、東京ドーム公演の手応えを語った。

東京ドームのステージを初体験し、ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮ（２５）は「私たちがずっと夢見てきた東京ドームで、単独公演ができて嬉しかった。緊張感や責任感を持って臨んだ。たくさんのＦＥＡＲＮＯＴが幸せそうに楽しんでくれたので、良い思い出になりました。二日目も完璧な公演にしたい」とはにかんだ。

１８日公演で１０月２４日リリースの新曲「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ （ｆｅａｔ． ｊ−ｈｏｐｅ ｏｆ ＢＴＳ）」を日本初披露したばかり。ＫＡＺＵＨＡ（２２）は「緊張がありながら披露したけど、ファンの皆さんがかけ声が完璧だった」と感激。

今夏にリリースした「Ｋａｗａｉｉ（Ｐｒｏｄ．Ｇｅｎ Ｈｏｓｈｉｎｏ）も初披露し、ＨＵＨ ＹＵＮＪＩＮ（２４）は「特別ゲストとしてクロミとマイメロディが来てくれた」と笑顔を見せた。

１２月２８日に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されるフェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ ２５／２６」に出演する予定で、ＫＡＺＵＨＡ（２２）は「世界中の色んな場所で公演しながら、観客の皆さんとステージを作る楽しさを学んだ。皆さんと楽しめるようなステージを作ります」と気合十分。来年に向けて、ＨＯＮＧ ＥＵＮＣＨＡＥ（１９）は「今年は初めてのワールドツアーで、多くの皆さんにお会いして色んな経験を通して成長できた。この経験を生かし、２６年もさらに良い音楽をお届けできるようにしたい」と語った。