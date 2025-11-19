5人組ガールズグループのLE SSERAFIM（ルセラフィム）が19日、東京ドームで「2025 LE SSERAFIM TOUR ’EASY CRAZY HOT’ENCORE IN TOKYTO DOME」2日目公演を開催する。開演前に報道陣の取材に応じた。

4月から初のワールドツアーを開催し、5月から6月にかけて日本公演を開催。18日からはアンコール公演として、初の東京ドームでライブを開催している。KIM CHAEWON（25）は「私たちがずっと前から夢見てきた東京ドームでの単独公演を行うことができて本当にうれしい」と喜びを語り、「緊張感、責任感を持って臨みました。昨日初日公演を行って、来てくださったたくさんのFEARNOT（ファンの総称）の皆さんがとても幸せそうに楽しんでくださったので、いい思い出ができました」と話した。

同公演では、韓国1stシングル「SPAGHETTI（feat．j−hope of BTS）」を日本で初披露。SAKURA（27）は「少し緊張もありながら披露した。FEARNOTの皆さんがかけ声を完璧に覚えてきてくださって、楽しいステージになりました」と感謝した。今夏にリリースした「Kawaii（Prod．Gen Hoshino）」も初披露し、HUH YUNJIN（24）は「スペシャルゲストのマイメロディとクロミも来てくれて、とても幸せなステージになるように、私たちも一生懸命準備してきた。FEARNOTの皆さんも楽しんでくださって、またいい思い出ができました」と語った。