村重杏奈、購入した高額商品を披露！ネット仰天「エグい！凄い！」「これぞ大スターの証！」

元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が、驚きの購入品を明かした。

村重は１９日までに自身のインスタグラムで「買っちゃった！村重です！」と始めると、「２０２５年は目標にしてた事が達成できたり、新しいジャンルのお仕事に挑戦させてもらえたり、、、バラエティだけではなくいろんな所で村重という名前を知ってもらえた気がします！！珍しく不安や緊張もありましたが凄（すご）く強くなれた気がする！！！たくましくなれた気がする！自分の人生の中でかなり記憶に残りそうな一年となりました！」とこの１年を振り返った。

続けて、「これだ！！と思ったものを買ってやる！と意気込んで！ ＠ｃａｒｔｉｅｒ に入店！心臓の音が聞こえるくらいドキドキしましたが一目惚れしたタンクをゲットしました！！イメトレしてた金額の倍くらいあったのでひっくり返りそうになりましたが頭の中でいろんな言い訳をして解決したのでもうＯＫ」と高級時計を購入したことを告白。カルティエのゴールドの時計を公開した。

この投稿にファンからは「村重ちゃんにピッタリ」「わー！カルティエ 絶対似合います」「さすが売れっ子や」「エグい！凄い！」「これぞ大スターの証！」などの声が寄せられている。