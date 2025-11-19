ドナルド・トランプ米国大統領の国政遂行支持率が30％台に落ち込み、政権2期目に入って以降、最低値を記録した。

ロイター通信が世論調査機関イプソスに依頼し、今月14〜17日に米国の成人1017人を対象に実施し、18日（現地時間）に公表した世論調査結果（標本誤差±3ポイント）によると、トランプ大統領の支持率は38％となった。

これは今月初めの調査で出た40％より2ポイント下がった結果だ。トランプ大統領の政権2期目発足当時の支持率47％と比べても9ポイント低く、再就任以降で最低値となる。

特にこの数値は、トランプ大統領の政権1期目の最低支持率である33％に近づいており、民主党所属の前任ジョー・バイデン大統領が記録した最低支持率35％と同水準だと、ロイターは報じた。

通信は「米国人はトランプ大統領の生活物価への対応と、未成年者性搾取犯ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関連する処理に不満を抱いていることが分かった」と分析した。

今回の調査で、回答者たちは物価について懸念を示した。

トランプ大統領が生活物価をうまく管理していると答えた回答者は26％で、今月初めの調査時の29％からさらに下がった。

一方、物価管理がうまくできていないという回答者は65％と大幅に多かった。共和党員の中でも3分の1が、この分野の政策遂行に否定的な認識を示した。

ロイターは「トランプ大統領の代表的経済政策は米国製造業の復興を目的とした関税引き上げだったが、多くの経済学者はこの政策が物価上昇を招いたとみている」とした。

回答者たちはエプスタイン事件の処理方式についても不満が多かった。

トランプ政権がエプスタインの“顧客”関連情報を隠蔽していると信じる回答者は70％に達した。このうち民主党員は87％で、共和党員も60％にのぼった。

トランプ氏のエプスタイン事件の処理方式を支持した回答者は20％にとどまった。

ロイターは「今回の世論調査は、有権者が経済政策ではより良いアプローチを取っているとみているにもかかわらず、トランプ大統領の弱まる人気が来年の中間選挙で共和党の立場を一層弱める可能性がある」と分析した。