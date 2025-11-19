韓国ボーイズグループBTS（防弾少年団）のメンバー、JIN（ジン）に対し無理やりキスをしたとして起訴された50代の日本人女性が、悔しさを訴えたという。

TBSは18日、日本人女性のA被告が韓国で裁判にかけられた事実を伝えながら、A被告が「悔しい」「これが犯罪になるとは思わなかった」と話したと報じた。

A被告は昨年6月13日、ソウル市松坡区（ソンパグ）の蚕室（チャムシル）室内体育館で行われた「フリーハグ」イベントで、JINの頬に無理やりキスをした疑いが持たれている。

当時の現場の様子はソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を通じて急速に拡散し、一部のファンが「国民申聞鼓」（オンライン民願処理システム）に告発の通報を提出したことで、警察の捜査へとつながった。

韓国警察は捜査が長期化すると見て、今年3月に一度捜査を中止したが、その後A被告が韓国に入国して自ら出頭したため、調査を再開した。追加の調査を経て、事件は検察に送致された。

ソウル東部地検は今月12日、性暴力処罰法上の「公衆が密集する場所でのわいせつ」容疑でA被告を起訴した。事件は今後、裁判所の判断を通じて最終的な結論が下される予定だ。