チョコレートでコーティング！ブルボン「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」

ブルボンから、いちごのおいしさを取り入れた“いちごフェア”商品が登場。

「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」が2025年11月18日(火)に期間限定で販売中です。

 

ブルボン「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」

 

 

価格：オープンプライス

発売日：2025年11月18日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：84g(個装紙込み)

賞味期限：12カ月

 

ブルボンの“いちごフェア”商品のひとつ「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」が登場！

甘みと酸味のバランスが絶妙な「あまおう苺」のクリームを、サクサク食感のパイとウエハースではさみました。

その上からさらにチョコレートをコーティングした、ひとくちサイズのミルフィーユです。

あまおう苺の甘みと酸味の絶妙なバランスを楽しめます。

