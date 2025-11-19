NHKの山名啓雄メディア総局長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出演者についてコメントした。

山名総局長は「今年2025年締めくくるにふさわしい、多彩で、豪華な皆さんがご出演いただけることになったなというふうに思っております」とした。

同局は14日に今年の出場歌手、紅白両組で37組、特別企画で2組の計39組を発表。NFRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKら10組が初出場を決めた一方、久保田利伸、堺正章、TUBE、岩崎宏美、布施明、ORANGE RANGEが復活。旧ジャニーズ事務所のマネジメント業務などを引き継いだ「STARTO ENTERTAINMENT」所属アーティストからはKing&Princeの１組。同社では3年ぶりの登場となる。

また、出演を重ねていた星野源、山内惠介、Superfly、aiko、櫻坂46の名前はなかった。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。