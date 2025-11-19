ウエハース生地のくちどけとともに口の中に広がる！ブルボン「エリーゼとちあいか(R)苺」
ブルボンから、いちごのおいしさを取り入れた“いちごフェア”商品が登場。
「エリーゼとちあいか(R)苺」が2025年11月18日(火)に期間限定で販売中です！
ブルボン「エリーゼとちあいか(R)苺」
価格：オープンプライス
発売日：2025年11月18日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：32本(2本×16袋)
賞味期限：12カ月
ブルボンの“いちごフェア”商品のひとつ「エリーゼとちあいか(R)苺」が登場！
サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、栃木県が生んだ甘さ際立ついちご「とちあいか(R)」のクリームを包みました。
ウエハース生地のくちどけとともに口の中に広がる、とちあいか(R)苺の際立つ甘みを楽しめます。
※とちあいかは栃木県の登録商標です。(登録第6232688号)とちあいか許諾第T2024-010号
