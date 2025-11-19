¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ØÎäÅà¤¦¤É¤ó¡Ù¥×¥í¤¬¡Ö¤¦¤É¤ó¿¦¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤¿ÎäÅà¤¦¤É¤ó³¦¤Î"Âç²£¹Ë"¤¬Âè£±°Ì¤Ë¡ª¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½µ3¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ¤â»²Àï¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥·¤Î¶¯¤µ¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢ÌÍ¤Î¥³¥· £¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£ ¤Îä¤ä¤·¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£ ¥²¹¤«¤¤¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÅìµþ¡¦¹â±ß»û¡Ö¤µ¤Ì¤¤ä¡×¤Î¶áÆ£¹¯¹À¤µ¤ó¤È¡¢¡Ö½µ3¤ÇÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¿¥×¥éMC¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥³¥·¤Î¶¯¤µ¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ½ÌÌ¤Î³ê¤é¤«¤µ¡¢¿ð¡¹¤·¤µ¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë´¶¡×¤ò¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¹á¤ê¡×¤â½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡ÛËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¡¡°ðÄí¤¦¤É¤óÆÃÍ¤Î¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿ºÙ¤¤ÌÍ¤¬¾×·âÅª
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥·¥Þ¥À¥ä¤Î¡ØÎäÅà¥·¥Þ¥À¥ä¤Î°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó 3¿©¡Ê¹ñ»º¾®ÇþÊ´»ÈÍÑ¡Ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ312±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¡ÖÎä¤¿¤¤¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¡×¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½À¤é¤«¤¹¤®¤º¹Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥³¥·¤È³ê¤é¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ðÄí¤¦¤É¤óÆÃÍ¤Î¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿ºÙ¤¤ÌÍ¤¬¾×·âÅª¤Ç¡¢°ìÆ±¤Ï¤½¤Î¤Î¤É¤´¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Î»¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖÄøÎÉ¤¤¥³¥·¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ËÌÍ¤Î¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤â¡ÖÌÍ¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤â¤¹¤´¤¯¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡¡Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜÎ®ÄÌ»º¶È¤Î¡Ø¤¯¤é¤·¥â¥¢ ¹ñ»º¾®Çþ¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡Ù¡Ê5¿©Æþ¤ê¡¡ÀÇ¹þ386±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¥â¥¢¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ìÉÊ¡£¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬9ÅÀ¡¢Â¾¤Î¹àÌÜ¤âÁ´¤Æ8ÅÀ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¤Û¤É¤è¤¯¥³¥·¤â¤¢¤ë¤â¤Á¤â¤ÁÌÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¼ÆÅÄ¤ÈÀ¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¤â¤¦Ê¸¶ç¤Ê¤·¡×¤ÈÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÈÍÑ¤¹¤ë¹ñ»º¾®Çþ¤Ï¡¢¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¸þ¤±¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¾®Çþ¤Î´Å¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñ»º¾®Çþ¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¾®Çþ¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦³«È¯¼Ô¤Îº²¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û¼ê±ä¤Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Ð¥Á¡×¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¡¡¡Ö²¹¤«¤¤¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¡×Æ²¡¹£±°Ì
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¥·¥Þ¥À¥ä¤Î¡ØÎäÅà¡Ö¼ê±ä¤Ù¾¡¤ê¡×¤¦¤É¤ó 3¿©¡Ù¡ÊÀÇ¹þ452±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬ÌÍ¤Î·Á¾õ¤Ç¡¢ÌÍ¤ò¼ê±ä¤Ù¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë»°Ì£Àþ¤Î¥Ð¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÆÃÀ½¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÇºÆ¸½¡£¤³¤Î¡Ö¥Ð¥Á¡×¤¬¤Ä¤æ¤ò»ý¤Á¤¢¤²¡¢ÌÍ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó¤Ï¶Ñ°ì¤ÎÂÀ¤µ¤è¤ê¤â¡È¤æ¤é¤®¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¼ê±ä¤Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÔÂ·¤¤¤ÊÌÍ¤¬¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿»þ¤ËËÜÇ½Åª¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÌÍ¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö²¹¤«¤¤¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¡×¤Ï¡¢¶¯¹ë¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ£±°Ì¤Ë¡£
¡¡¥à¥®¥å¥Ã¤È¿©´¶¤Î¤â¤Ã¤Á¤êÌÍ¤¬²¹¤«¤¤¤Ä¤æ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®Çþ¤¬¤Ä¤æ¤ÎÌ£¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ÎÌÍ¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤È´¶Éþ¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÀ¶¿å¥¢¥Ê¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤àÂçÄêÈÖ¡¡¼ÆÅÄ¡Ö·ã¥¦¥Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ø¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó 5¿©¡Ù¡ÊÀÇ¹þ376±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡10Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÏÎäÅàÌÍ¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¤Ç¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ÎÂçÄêÈÖ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯ÆÈ¼«¤Î¡Ö¿¦¿Íµ»À½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿¦¿Í¤Ë¶á¤¤¼ê¤ÎÆ°¤¤òµ¡³£¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Å¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎä¤ä¤·¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¡×¤Ï£±°Ì¤Ç¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¹¤¹¤Ã¤¿»þ¤Î¤Ä¤ë¤ß´¶¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é³ú¤àÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ä¤ë¤Ä¤ë¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ä¤ë¤Ä¤ë¿©´¶¤ÎÈëÌ©¤¬¡¢¹ë²÷¤Ê¡ÖÂç³øè§¤Ç¡×¡£ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÌÍ¤òÂç³ø¤ÇÍÙ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ëè§¤Ç¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¤ÎÉ½ÌÌ¤¬³ê¤é¤«¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÍ¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¥³¥·¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ú¤à¤´¤È¤Ë¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤È´Å¤ß¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡×¡¢¼ÆÅÄ¤â¡Ö·ã¥¦¥Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤ÈÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÌÍ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¶¿å¥¢¥Ê¤ÏÄ¶´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºî¤êÊý¤Ï¡¢²¹¤«¤¤ÌÍ¤Ë¡¢ÌÍ¤Ä¤æ¡¦¤´¤ÞÌý¡¦¥¥à¥Á¡¦Íñ²«¡¦¥´¥Þ¡¦³¤ÂÝ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥ì¥·¥Ô¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ìÉÊ¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡£
¡Ú1°Ì¡Û¥×¥í¤â¡Ö¤¦¤É¤ó¿¦¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¡¡ÎäÅà¤¦¤É¤ó³¦¤ÎÂç²£¹Ë
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ø¥«¥È¥¥ÁÃ°Ç°»Å¹þ¤ß ËÜ¾ì¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó 3¿©¡Ù¡ÊÀÇ¹þ354±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¡×¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç£±°Ì¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÎä¤ä¤·¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¡×¡Ö²¹¤«¤¤¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¡×¤â10ÅÀËþÅÀ¤Ç¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÄ«ÃëÈÕ¡¢Ìë¿©¡¢¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Ã°Ç°»Å¹þ¤ßÀìÍÑ¤ÎÀ½ÌÍµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤ÈÃÆÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£ÎäÅà¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¶áÆ£¤µ¤ó¤â¶ÃÃ²¤·¡¢¡Ö¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤âÌ£¤â¿©´¶¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¡¢¤¦¤É¤ó¿¦¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÎäÅà¤¦¤É¤ó³¦¤ÎÂç²£¹Ë¤¬Áí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ÏÆé¤Î¡º¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ä¿©´¶¤Î°ìÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¡¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë