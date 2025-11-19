NHKの山名啓雄メディア総局長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）について、来年で活動終了を発表している嵐や、注目アーティストの出演について言及した。

山名総局長は「嵐さんというのもそうないんですけど、この前発表させていただいたのが、紅組が20組で、白組が17組。紅白歌合戦なんで、当然、紅組・白組同じ組数であることが期待されるので、当然、これからまだまだ、視聴者の期待の高い、歌手、アーティストの皆さんにはこれから継続して交渉していっているんだろうなというふうに思います」とコメントした。

同局は14日に今年の出場歌手、紅白両組で37組、特別企画で2組の計39組を発表。NFRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKら10組が初出場を決めた一方、年内でのグループ活動休止を発表しているPerfume、久保田利伸、堺正章、TUBE、岩崎宏美、布施明、ORANGE RANGEらが復活。旧ジャニーズ事務所のマネジメント業務などを引き継いだ「STARTO ENTERTAINMENT」所属アーティストからはKing&Princeの1組の名前が。同社では3年ぶりの登場となる。

また、来年での活動終了を発表している嵐、ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉、6年ぶりの全国ツアーを敢行したサザンオールスターズら出場への期待が高いアーティストの名前もなし。デビュー45周年を迎えた歌手の松田聖子、他に松任谷由実、中森明菜らも候補だろう。

制作統括の篠原伸介氏は「本当にご出演してほしいなという、期待値が高いアーティストがたくさんいらっしゃる。継続的に交渉をさせていただく」と話していた。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。