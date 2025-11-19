スイーツなどのグルメや魅力的な雑貨が並ぶ！mozo＋Christmas MARKET 2025
mozo ワンダーシティは、2025年11月29日(土)より3週に渡る特別な週末イベント「mozo＋Christmas MARKET 2025」を開催します。
毎週土日に週替わりで出店店舗が変わるクリスマスマーケットが、昨年より規模を拡大し「1Fステーションコート」と「1Fマルシェコート」の2会場にて開催されます。
地元の人気店のスイーツやパンなどのグルメ、mozoのイチオシ店舗が集結し、心温まるホリデーシーズンを演出します。
mozo＋Christmas MARKET 2025
期間：
【vol.1】2025年11月29日(土)・30日(日)
【vol.2】2025年12月6日(土)・7日(日)
【vol.3】2025年12月13日(土)・14日(日)
時間：各日10：00〜18：00 ※なくなり次第終了
場所：mozo ワンダーシティ 1Fステーションコート／マルシェコート
「ステーションコート」会場では、Vol.1（11月29日・30日）に名古屋芸術大学の未来のクリエイターによるアート作品を販売。
Vol.2・Vol.3では、素材にこだわった焼き菓子やパン、スイーツなどのグルメや魅力的な雑貨が並びます。
「マルシェコート」会場では、Vol.1〜3の全期間を通して、mozoイチオシの食物販店舗の焼き菓子やコーヒー、紅茶などが登場。
普段は販売していないマーケット限定商品も用意されます。
特別企画：限定ビスキュイをプレゼント！
クリスマスマーケットでの購入者を対象に、限定ビスキュイがプレゼントされます。
豊田産の抹茶とほうじ茶を使い、フレンチシェフが手づくりした焼き菓子で、冬限定のサステナブルギフトです。
配布条件：クリスマスマーケットでお買上げいただいた方
配布数：各日先着200個 ※なくなり次第終了
Vol.1 11月29日(土)・30日(日) 出店一覧
■ステーションコート
・名古屋芸術大学
(1)からくり・あにまるず(ハンドメイド雑貨)
(2)マンガゼミ(オリジナル作品、グッズ)
(3)イラストレーションコース(オリジナルグッズ、作品)
(4)彫刻造形部(ミニフィギュア、キーホルダー)
■マルシェコート
・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)
・抹茶ラボ(ホールバーム・スティックバーム・抹茶パウンド)
・菓子屋伊之助(焼き菓子)
・REFALA(インテリアライト)
Vol.2 12月6日(土)・7日(日) 出店一覧
■ステーションコート
・☆夢宙屋(和紙ランプ)
・gulu gulu donut(ドーナツ)
・SLOW DAYS (スロー デイズ)(雑貨)
・partage(焼き菓子)
・菓子屋伊之助(焼き菓子)
・＜仮称＞愛きらり販売会(いちご)
■マルシェコート
・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)
・抹茶ラボ(ホールバーム・スティックバーム・抹茶パウンド)
・オランオランカカオ(チョコレート屋さんの焼き菓子)
・エクラエンネ(焼き菓子)
Vol.3 12月13日(土)・14日(日) 出店一覧
■ステーションコート
・naisho iro(ナイショイロ)(アートフラワー・アクセサリー)
・tot le matin boulangerie(トレマタンブーランジェリー)(シュトーレン・フランスパン)
・昼さがりのMys.(ケーキ・焼き菓子)
・焼き菓子 池田(クッキー・パウンドケーキ・シュトーレン)
・flower.azu(花雑貨)
・フルール・フルール(12月13日(土)のみ)(シュトーレン・パン)
・しのだ農園〜shinoda farm〜(12月14日(日)のみ)(自家製果物・野菜の加工品)
■マルシェコート
・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)
・H&F BELX(ティーバッグ)
・オランオランカカオ(チョコレート屋さんの焼き菓子)
・エクラエンネ(焼き菓子)
個性豊かなクリスマスマーケットで、特別な日の準備を楽しめます！
※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※イートインスペースは会場内にございません。ご了承ください。
※イべント内容・時間等、予告なく急遽変更になる場合があります。
