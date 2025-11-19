加藤茶、“孫たち”と仲良く「加トちゃんペッ！」 3ショットに反響「貴重なショット」「やだかわいい」「いいね100万個」
俳優・歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）の公式SNSが19日までに更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「やだかわいい」“孫たち”と仲良く「加トちゃんペッ！」をする加藤茶
投稿では、「#加藤茶 さんと一緒に…加トちゃんペッ！奇跡の一枚に大喜びの2人 #鈴木愛理 #八木勇征」のコメントとともに、主人公・愛衣役の鈴木とアパレル商社・TAKASHIROの前社長・高代慶太郎役の加藤茶、慶太郎の孫で新社長であり、愛衣の“推し”俳優でもある旬役の八木勇征の3人が仲良く“カトちゃんペ”のポーズをするほほ笑ましいショットが披露された。
この投稿にファンや視聴者からは「可愛い〜3Shot 最強です」「いいね100万個 加トちゃん ペ ありがとうございます」「いいなぁ。かわいい〜」「貴重なショット」「ゆせ、本当に加藤茶サンのお孫ちゃんみたいだよぉ」「やだかわいい」などのコメントが寄せられている。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
【写真】「やだかわいい」“孫たち”と仲良く「加トちゃんペッ！」をする加藤茶
投稿では、「#加藤茶 さんと一緒に…加トちゃんペッ！奇跡の一枚に大喜びの2人 #鈴木愛理 #八木勇征」のコメントとともに、主人公・愛衣役の鈴木とアパレル商社・TAKASHIROの前社長・高代慶太郎役の加藤茶、慶太郎の孫で新社長であり、愛衣の“推し”俳優でもある旬役の八木勇征の3人が仲良く“カトちゃんペ”のポーズをするほほ笑ましいショットが披露された。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。