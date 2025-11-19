W杯出場42か国の顔ぶれは？ “ラスト６枠”は大陸間&欧州プレーオフで決定【北中米ワールドカップ】
2025年11月に開催された各大陸予選を終え、北中米ワールドカップ出場を決めたのはプレーオフ６枠を除く42か国だ。
開催国のアメリカ、メキシコ、カナダに加え、欧州からは12か国（ドイツ、スイス、スコットランド、フランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、オーストリア、ノルウェー、ベルギー、イングランド、クロアチア）が本戦に駒を進めた。
南米からは６か国（アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ）、アジアからは８か国（日本、オーストラリア、韓国、ヨルダン、イラン、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア）、オセアニアからはニュージーランドが出場権を獲得した。
さらに、アフリカの９か国（エジプト、セネガル、南アフリカ、カーボベルデ、コートジボワール、アルジェリア、モロッコ、チュニジア、ガーナ）、北中米カリブ海地区の３か国（パナマ、キュラソー、ハイチ）がプラチナチケットを手にした。
残り６枠の争いは大陸間&欧州プレーオフで決まる。欧州プレーオフのポット分けと大陸間プレーオフの参戦国は以下のとおりだ。
【欧州プレーオフ】
ポット１／イタリア、デンマーク、トルコ、ウクライナ
ポット２／ポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア
ポット３／アイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ
ポット４／ルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランド
【大陸間プレーオフ参戦国】
ボリビア、イラク、コンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカ、スリナム
プレーオフの抽選会は現地時間11月20日13時（日本時間20日21時）にチューリヒで開催予定である。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
