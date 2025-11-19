「国宝級美人」餅田コシヒカリ、“完璧な芸能人変装スタイル”で野球観戦！ 「おいしそう＆楽しそう」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは11月18日、自身のInstagramを更新。野球観戦の様子を公開しました。
この投稿にファンからは、「おいしそう＆楽しそうですね」「国宝級美人」「デザートにカツカレー。師匠 最高っす」「キャップにサングラスにマスク。完璧な芸能人変装スタイルやぁ」との声が寄せられました。
「最高っす」餅田さんは「食欲の秋であり、スポーツの秋 明治神宮野球大会 見に行ってきた 東北代表の花巻東を応援してきた」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目では、ポテトとコーラを両手に笑顔を見せる姿を公開し、楽しむ様子が伝わってきます。2枚目では、キャップにサングラス、マスクをつけた完璧な変装スタイルを披露しました。
「おいしそうに食べてるもちちゃんすてき」餅田さんは9月22日の投稿で、「先日の肉祭Photo」とつづり、ビールや肉料理を楽しむ姿を公開。コメントでは、「ねえ、かわい過ぎます」「おいしそうに食べてるもちちゃんすてき」「いい顔するねー！」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)