【ケンタッキー】「チキンクリームポットパイ」30周年、11月26日から数量限定で販売

ケンタッキー･フライド･チキン(KFC)は、「チキンクリームポットパイ」を11月26日(水)から全国のKFC店舗で数量限定販売する。価格は単品470円、セットは880円、よくばりセットは1,180円。なくなり次第終了。

〈冬の定番「チキンクリームポットパイ」〉

1996年発売の「チキンクリームポットパイ」は、今年で30周年を迎えるロングセラー商品。サクサクの24層パイ生地と、北海道産じゃがいもやにんじん、コーン、玉ねぎ、KFCならではのチキンを使った具だくさんのクリームシチューが特徴。やさしい味わいが広がり、心も体も温まる一品として、冬の人気メニューとなっている。

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆チキンクリームポットパイ 470円

チキンクリームポットパイ

◆チキンクリームポットパイセット 880円

〔チキンクリームポットパイ、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

◆チキンクリームポットパイよくばりセット 1,180円

〔チキンクリームポットパイ、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

※一部店舗では販売しない場合がある。

※デリバリーは価格が異なる。