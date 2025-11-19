好き＆いただきたい「栃木県の御朱印」ランキング！ 2位「宇都宮二荒山神社」「輪王寺」、1位は？ 【2025年調査】
空気が澄み、静謐な雰囲気に包まれる冬は、参拝に最適な季節です。All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「栃木県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：宇都宮二荒山神社／15票宇都宮市の中心部に鎮座し、地元では「おふたやまさん」として親しまれている神社です。約1600年前に創建されたと伝わる古社で、下野国一宮と称される格式の高いスポット。主祭神は豊城入彦命（とよきいりひこのみこと）で、開運、家内安全、商売繁盛、交通安全など幅広いご利益があると信仰を集めています。伝統と格式を感じる通常の御朱印のほか、大国・恵比須のアート御朱印などさまざまな種類が手に入ります。
同率2位：輪王寺／15票日光市にある天台宗の寺院で、日光山内の二社一寺の1つです。特に「三仏堂」は、巨大な三体の阿弥陀如来、千手観音、馬頭観音を安置する日光山最大の建物であり、迫力があります。三代将軍・徳川家光公の霊廟である大猷院（たいゆういん）も輪王寺の境内にあり、その荘厳な建築は有名です。御朱印は種類が豊富で、その一つひとつに歴史の重みが感じられます。
回答者からは「まだ行ったことはないが、切絵の御朱印があると教えてもらった。ホームページで見てみたらとても美しかったので実物が気になります」（30代女性／東京都）、「行った事のないスポットには一度は行きたい」（50代男性／長野県）、「芸術のようなイラストが良いと思う」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：日光東照宮／160票日光市に鎮座する、江戸幕府を開いた徳川家康公を「東照大権現（とうしょうだいごんげん）」として祀る神社です。三代将軍家光公によって大規模な改築が行われ、極彩色が施された豪華絢爛（けんらん）な社殿群は、日本の建築・彫刻技術の粋を集めたものとして知られています。御朱印は、本宮と奥宮で2種類授与されていて、格式高いシンプルなデザインが特徴です。
回答者からは「日光といえばここ。御朱印も素敵なので好きです」（40代男性／神奈川県）、「『東照大権現』の文字が中心で、黒＋朱印のシンプルかつ荘厳な構成になっている」（50代男性／神奈川県）、「歴史と芸術の融合を感じられる神社として憧れがあります。日光東照宮の御朱印は、金文字の輝きと格式の高さが魅力的で、特別感があります」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)