¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»ÒÍ´´õà°¦ºÊ¥¢¥Ô¡¼¥ëáÈãÈ½¤ËÎäÀÅ¤ËÊÖÅú¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡×¡ÖËÍ¤Î°¦¤Ï°Â¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÅ¥½¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬£±£¹Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È°¦ºÊ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÉÈãÈ½¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡°¦ºÊ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¿»Ò¤Ï£±£¸Æü¡¢ºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥±¡¼¥¤Î²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Î£´£µºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£Ø¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ä¤á¤¿¤é¡©¸«¶ì¤·¤¤¡¡Ä¾ÀÜ¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ä¤ó¡©¥Ó¥¸¥Í¥¹°¦¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ê¿»Ò¤Î»ÑÀª¤òÙèÙé¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿»Ò¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤¬¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¯ºß¤êÂ³¤±¡¢·üÌ¿¤Ë²È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºÊ¡£ËÍ¤Ï¤½¤ÎÄó¶¡¤µ¤ì¤¿²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ²Á¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Íø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°Ù¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¼«¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤âÎ©¤Æ¤ë¡£ËÍ¤Î°¦¤Ï°Â¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÅ¥½¤¤¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡×¤È¡¢°¦ºÊ²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£