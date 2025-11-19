ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。“ツッパリ”の役割を話した。

綾小路があのに「いつもメディアで拝見しているんですけど、憧れです。本当」と言うと、あのは「ほんと？うそだ」と照れ笑い。綾小路は「すごいな、っていつも。発言だったりとか見ていても、ちゃんと自分の考えをお持ちで。どなたにでも毅然（きぜん）とした態度で生きている姿に」と、さらにあのを褒めた。

続けて綾小路は「僕、全然それができないんで」。そういうと、猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品が「ツッパリのイメージが…」あのも「ツッパリだし…」と意外そうな反応。「ツッパリなんてものはですね。ヒエラルキーの頂点にいるツッパリは、なんでも自分の思いだけで生きていけるんですけど、ツッパリにも中間管理職がおりまして」とツッパリの組織の役割について話した。

「（自身は）先輩と後輩のあつれきの中で、特攻隊長とかではまったくなくて、ネゴシエーター的存在といいますか。仲裁をしたり、他校とのトラブルの中でどういうふうに解決をしていくりかとか。電話の担当だったりしました」と自身の役割を話した。あのと粗品は「へぇ〜」と不思議そうに聞いた。