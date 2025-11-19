人気声優、美ボディ輝くビキニ姿披露「破壊力すごい」「スタイル完璧すぎる」と悶絶の声
【モデルプレス＝2025/11/19】声優の礒部花凜が11月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳人気声優「ギャップやばい」美バスト＆ウエスト開放のビキニ姿
礒部は、11月21日発売の週刊ビッグコミック『スピリッツ』52号（小学館）の表紙と巻頭グラビアに初登場したことを報告。「初登場で表紙担当させていただけるなんて 本当に嬉しすぎる」と綴り、紺のビキニ姿で抜群のスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「圧倒的な可愛さ」「破壊力すごい」「スタイル完璧すぎる」「ウエストが引き締まっててかっこいい」「声優としても素敵なのに、ビジュアルまで神ってる」「ギャップやばい」「絶対買う」「輝いてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
