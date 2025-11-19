ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。2006年のNHK紅白歌合戦に「DJ OZMA」として出場したときの騒動を話した。

当時の紅白で「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」の演奏中、DJ OZMAがパンツ1枚になると、バックダンサーの女性たちも衣装を脱いで、裸のように見えるボディースーツ姿になった。

「僕たちがパフォーマンスが終わった後に、全国からNHKにクレームの電話が殺到した、と。『DJなにがしのパフォーマンス中に、ダンサーさんたちが裸になった』と。『裸の人間をこの時間帯にお茶の間で流しやがった』ということで、ものすごいたくさんのクレームの電話が来たということなんですけども…」と当時のことを話した。

「そのころ、パフォーマンスで曲の最後に、全部を脱ぎ捨てろ、と。古い時代を脱ぎ捨てて、新しい時代に行こうっていうテーマで、最後、みんなで下着姿になるパフォーマンスをやっていたんで。それが話題になっていたので。新しいサプライズを入れよう、ってなったのが、ボディースーツだったんです」と明かした。

「誰も脱いでもいない。（裸のような）絵なんですよね。それはライブでもよくやっていたんです。ライブは一瞬見て、『ああ、うわっ、あっ！』っていう面白さだったんです。でも、（当時は）地デジ化前でアナログ放送だったので、みんな本当の裸だと思っちゃったんです」と大騒ぎの真相を話した。

「僕らからすると、『裸じゃないのね』って分かるものだと思っていた」。猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品が「事前に言っていなかったんですか」と聞くと、「やるとは言っていなかったです」。粗品は「じゃあ、本当にサプライズ」。綾小路も「それは僕に落ち度があったな、と」と話した。