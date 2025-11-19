人気アイドル、ノースリトップスで美肩披露 ジブリ展満喫ショットに「ヒロインみたい」「肌が輝いてる」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の心花りりが11月18日、自身のInstagramを更新。黒トップスで肩見せショットを公開した。
【写真】26歳バズアイドル「物語のヒロインみたい」美肩際立つノースリトップス姿
心花は「ハウルの動く城が1番すき」とコメントし、『ジブリの立体造型物展』を訪れた際の写真を複数枚公開。リアルなスパゲティの模型を前に黒のトップスから美しい肩をのぞかせた姿を披露し、ジブリの世界観を満喫する様子を投稿した。
この投稿にファンからは、「物語のヒロインみたい」「可愛すぎる」「スパゲッティ本物かと思った」「ハウル好きなの最高」「肌が輝いてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳バズアイドル「物語のヒロインみたい」美肩際立つノースリトップス姿
◆心花りり、黒トップスでキュートな肩見せショット披露
心花は「ハウルの動く城が1番すき」とコメントし、『ジブリの立体造型物展』を訪れた際の写真を複数枚公開。リアルなスパゲティの模型を前に黒のトップスから美しい肩をのぞかせた姿を披露し、ジブリの世界観を満喫する様子を投稿した。
◆心花りりの投稿に反響
この投稿にファンからは、「物語のヒロインみたい」「可愛すぎる」「スパゲッティ本物かと思った」「ハウル好きなの最高」「肌が輝いてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】