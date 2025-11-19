「ちょっとだけエスパー」四季（宮崎あおい）の“夫”の位置に兆（岡田将生） 過去シーンとの違いが話題「パラレルワールドとか」「呼び方の変化も気になる」
【モデルプレス＝2025/11/19】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の第5話が、18日に放送された。ラストシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ちょっとだけエスパー」未来の文太（大泉洋）説が上がった新キャラ
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
◆「ちょっとだけエスパー」四季（宮崎あおい）の夫は兆（岡田将生）？
文太（大泉洋）のEカプセルを飲んだ四季（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）にエスパーが発現。吹っ飛ばしエスパーとなるが、文太たちはノナマーレの社長・兆（岡田将生）になかなか報告できずにいた。
そんな中、兆から緊急招集がかかり、エスパー4人に1万人の命がかかる特別ミッションが与えられた。特別ミッション当日、「青いケースを奪いウイルステロを止めろ」という指示で文太たちは奮闘。そこに、ヴィラン・久条（向里祐香）、市松（北村匠海）、紫苑（新原泰佑）たちも1000万人を救うため、ミッションを阻止しにくる。四季も現場に駆けつけ、文太たちを手助け。すると、「ジャンクションを戻しにきた」と謎の白い男（麿赤兒）が現れ、雪を降らせながら久条、市松、紫苑を消し去った。
ヴィランとの戦いが終わり、雪が降っている空を見上げる四季。ラストでは、四季が過去にも見ていた文太が死ぬ夢の映像が流れたが、ここでは文太が兆に入れ変わっていた。また、いるはずのない四季が現場にいた様子を見た兆は、文太たちの前では「四季さん」と呼んでいたものの「四季」と呼んだ。
◆「ちょっとだけエスパー」ラスト、兆（岡田将生）が登場した理由に考察続々
目の前で見た夫の悲惨な死を受け入れることができず、円寂（高畑淳子）が咄嗟についた「出張」という嘘を信じ、文太がやってきたときには、本当の夫だと思い込むようになった四季。次回予告では、四季と兆が対面。四季が「私、兆さんに会ったことありますか？」と問いかける場面もあり、「今の何！？」「兆さんが本当の夫？」「夫だとしても、隠してる理由が分からない」「本当は四季が死んでて、兆は未来から助けにきた説」「パラレルワールドとか」「1万人に含まれる四季を助けるためのミッション？」「呼び方の変化も気になる」などの予想が飛び交っている。（modelpress編集部）
